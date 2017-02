ATR ouvre un centre de formation à Miami

ATR a inauguré le 21 février un nouveau centre de formation à Miami, dédié à la formation des équipages des ATR de série 600 volant sur le continent américain (Caraïbes et Amérique latine pour le moment). Installé dans les locaux d'Airbus sur place, il est équipé d'un simulateur FFS, fourni par CAE.



Il s'agit du cinquième centre de formation de l'avionneur franco-italien, après ceux de Toulouse, Paris, Singapour et Johannesburg, qui forment plus de 3 500 pilotes chaque année. Il permettra aux opérateurs d'ATR de se doter en temps et en heure des équipages nécessaires à l'exploitation de leur flotte en croissance dans la région. ATR précise que la flotte y a doublé au cours des dix dernières années et que le nombre de ses biturbopropulseurs en service sur le continent devrait dépasser la centaine d'exemplaires d'ici trois ans.



Christian Scherer, le CEO de l'avionneur, souligne aussi qu'ATR espère que cette implantation aux Etats-Unis lui ouvre le marché nord-américain.