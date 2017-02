Départ du DG de BAE Systems Ian King, remplacé par le directeur des opérations

Le groupe britannique de défense BAE Systems a annoncé mercredi le départ à la retraite de son directeur général Ian King, remplacé à partir du 1er juillet par l'actuel directeur des opérations Charles Woodburn. Ian King, fort d'une expérience de 40 ans dans le secteur de la défense, était à la tête du groupe depuis septembre 2008. Il avait rejoint en 1976 la société britannique Marconi, qui avait été rachetée en 1999 par British Aerospace, pour devenir BAE Sytems. "Ian va partir à la retraite avec un héritage marqué par une performance pleine de discipline, un comportement éthique, un carnet d'ordres en plein essor, une capacité à créer de la valeur pour les actionnaires et une équipe de direction de haut niveau", déclare Roger Carr, président du conseil d'administration, cité dans un communiqué. Son successeur, qui a passé une grande partie de sa carrière dans l'industrie pétrolière et gazière, notamment au sein du groupe franco-américain Schlumberger, a rejoint BAE Systems en mai 2016. Cette nouvelle ne constitue pas une surprise pour nombre d'analystes qui avaient fait de M. Woodburn leur favori depuis qu'il était arrivé dans le groupe au poste de directeur des opérations, créé pour l'occasion. Sa désignation "va être saluée dans le groupe, par les investisseurs et par tous ceux qui travaillent avec la société", estime Howard Wheeldon, analyste chez Wheeldon Strategic Advisory, lequel insiste sur un apport extérieur bienvenu et sur son expérience internationale y compris dans "la gestion de projets et programmes complexes". Le groupe, qui doit publier ses résultats annuels jeudi, est notamment connu pour les avions de combat Eurofighter Typhoon, programme qu'il mène au sein du consortium Eurofighter, aux côtés de Finmeccanica et d'Airbus. jbo/pn/ggy