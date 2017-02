Toulouse Business School : booster les carrières des cadres de haut niveau avec l'Aerospace MBA

Naturellement, les participants, que ce soit dans un format de temps plein (full-time) ou celui de temps partiel (part-time) bénéficient des formations d'excellence délivrées par les enseignants-chercheurs et experts de TBS (Miguel Urdanoz, Catherine Muller, Sylvain Bourjade, Pierre-André Buigues, Philippe Malaval, Sveinn Gudmundsson, Victor Dos Santos Paulino, Christophe Bénaroya...). De plus, ils disposent de l'unique apport d'autres experts académiques du tissu des grandes formations aérospatiales (ENAC, ISAE-SupAero) et surtout de professionnels de haut niveau et expérimentés des différents domaines de l'aerospace (aéroport, drone, défense, satellite, lanceur, avion, MRO...).



C'est ainsi qu'au coeur même du programme les parcours des participants sont « boostés » par la diversité des apports académiques et des retours d'expériences uniques. Ils sont par ailleurs suivis en continu tout au long du programme dans le cadre de RDV individualisés mais aussi de séances consacrées au développement personnel et au leadership et de plusieurs rencontres avec les Alumni du programme pour partager les expériences notamment sur le marché de l'emploi (opportunités, conseils...). Toutefois, pour aller encore plus loin, l'Aerospace MBA a développé de larges initiatives afin d'enrichir davantage l'expérience de formation des participants. Dans le cadre d'un service de TBS consacré à la formation continue diplômante « Career Booster », le programme organise des conférences avec des leaders de l'industrie en association avec les autres formations « Executive » du groupe TBS, permettant ainsi des enrichissements mutuels et de fructueux échanges sur un mode networking. Ces conférences permettent également de convier les participants au programme Aerospace MBA que TBS délivre en Inde en collaboration avec l'Indian Institute Management Bangalore (47ème rang pour l'Executive Education dans le classement mondial du Financial Times). Ces événements conduisent les participants à rédiger des articles, réaliser des infographies partagées au sein de la communauté Aerospace MBA que ce soit dans le cadre de la pédagogique ou plus largement par la diffusion de ces synthèses sur le blog du programme (





Dans le même esprit, un partenariat a été signé avec USAIRE-South West afin de faire bénéficier à certains membres du programme de conférences privilégiées organisées par cette association professionnelle ouverte à la sensibilisation éducative. Plus récemment encore, un autre partenariat a été signé avec une start-up toulousaine eMindHub, afin de proposer aux participants de devenir des experts sur la plateforme sécurisée qu'elle a créée (



- Aux professionnels du secteur de l'aéronautique et du spatial : aviation, compagnies aériennes, aéroport, conception et construction aéronautique, motoristes, hélicoptères, drones, défense, Consulting, IT, sous-traitance...



- Aux professionnels qui souhaitent précisément rejoindre ce secteur aux perspectives incomparables (voitures volantes, voyages spatiaux, constellations satellitaires, lanceurs, avions électriques, refonte des systèmes aéroportuaires, drones, technologies, moteurs...) : ces participants proviennent de secteurs connexes du monde du transport (ferroviaire, automobile) ou des technologies complexes (IT, centres de recherche, consulting, énergie, nucléaire...).



L'ensemble de ces initiatives permet également aux 600 Alumni du programme (80 nationalités) de jouer un rôle encore plus prononcé envers les futurs membres de leur communauté internationale. D'autres projets sont à l'étude pour maximiser l'expérience de formation des participants au haut niveau de compétence et d'exigence et promis à de belles évolutions de carrière.



