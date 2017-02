Air Mauritius confirme la location de deux Airbus A330neo

Air Mauritius a confirmé dans un communiqué qu'elle louerait bien deux Airbus A330-900, la version remotorisée par des Trent 7000 (Rolls-Royce) de l'A330-300.



Ces deux appareils, qui viendront successivement remplacer ses deux A340-300E (Enhanced) en septembre et octobre 2018, seront loués auprès Air Lease Corporation (ALC) pour une longue durée.



Les contrats de leasing de ses deux A340-300E expirent quant à eux un mois plus tard.



Air Mauritius a par ailleurs annoncé que ces deux nouveaux biréacteurs long-courriers viendront s'ajouter à sa précédente commande portant sur 6 A350-900.



Le transporteur mauricien précise qu'il maintient d'ailleurs les deux premières livraisons d'A350 pour 2019 mais qu'il reprogramme les deux exemplaires attendus en 2020 à 2023.



Les A330-900 d'Air Mauritius seront aménagés avec une cabine biclasse de 291 sièges (28 en classe affaires et 263 en classe économique). Le produit sera analogue à celui présent à bord de ses A350 (nouveau siège affaires full-flat, nouveau siège économomique, nouvel IFE et une connectivité WiFi).



Air Mauritius déploiera ses futurs A330neo sur Canton, Hong Kong, New Delhi et Perth.