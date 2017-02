Trump dans une usine Boeing qui vient de rejeter les syndicats

Donald Trump visite vendredi une usine de l'avionneur Boeing qui vient de refuser de se syndicaliser et fabrique le dernier né du constructeur aéronautique, le 787-10, une version allongée de son appareil surnommé "Dreamliner".Sa visite lui permet également de saluer le "made in America" dont il se fait le chantre, même si Boeing ne soutient pas nécessairement ses velléités protectionnistes.Pas plus tard que mercredi, 74% des ouvriers des 2.828 employés qui ont voté lors d'une consultation ont refusé de rejoindre le syndicat de branche, l'International Association of Machinists and (...)