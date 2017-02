Eurowings fait ses adieux au CRJ900

Eurowings a définitivement laissé derrière elle son passé de compagnie régionale. Son dernier CRJ900, D-ACNM, vient de quitter sa flotte, ayant réalisé son dernier vol pour la compagnie allemande le 15 février entre Karlsruhe et Hambourg. Désormais, les A320 qui seront réceptionnés serviront uniquement sa croissance et non plus aussi sa modernisation.



Eurowings rappelle qu'elle a exploité des CRJ200, 700 et 900 depuis avril 2001, date à laquelle son premier CRJ200 est entré en service. Elle en a exploité 23 jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par deux CRJ700 et (...)