La rentabilité d'Air Canada ne suit pas la hausse des passagers

Air Canada a transporté plus de passagers l'an dernier mais les charges plus importantes ont pesé sur la rentabilité unitaire de la première compagnie aérienne canadienne. Le bénéfice s'est monté à 876 millions de dollars canadiens en 2016, soit près de trois fois plus que celui dégagé lors de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a été de 14,7 milliards CAD, soit 809 millions de plus qu'en 2015 et le résultat d'exploitation a baissé de 151 millions à 1,4 milliard CAD. Pour le trafic passagers, les recettes ont été de 13,2 milliards, un niveau record avec une hausse de 6% sur un an. Mais les charges ont bondi de 8% à 13,3 milliards en raison d'une augmentation des capacités offertes, selon le communiqué de la compagnie aérienne. "Le rendement unitaire a reculé de 6,6%", dont 2,8 points sont attribuables à un allongement moyen des vols effectués. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté s'est monté à 1,15 milliard CAD, en baisse de 75 millions par rapport à celui dégagé lors de l'exercice précédent. Pour le dernier trimestre, Air Canada a essuyé une perte nette de 179 millions contre une perte de 116 millions, pour un chiffre d'affaires de 3,4 milliards, en hausse de 243 millions. Ramené à une action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté est ressorti à 14 cents sur les trois mois considérés, soit deux fois plus que la prévision moyenne des analystes. La marge courante avant impôt et amortissements a été de 18,9% l'an dernier, avec une progression de 0,6 point en un an. Pour le nouvel exercice, Calin Rovinescu, le PDG de la compagnie aérienne, anticipe de 15% à 18% "compte tenu de nos prévisions actuelles de cours du carburant en hausse".