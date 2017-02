Juneyao confirme sa commande de Boeing 787-9

Boeing a annoncé le 16 février que Juneyao Airlines avait finalisé son contrat pour l'acquisition de 787. Annoncé à la fin du mois de janvier par la compagnie chinoise, il porte sur cinq 787-9 en commande ferme et autant en option. La valeur des Dreamliner en commande ferme est estimée à 1,32 milliard de dollars.



L'ambition de Juneyao est de développer ses activités pour devenir une compagnie plus internationale. Son rayon d'action est actuellement limité puisqu'elle exploite une flotte composée uniquement de monocouloirs d'Airbus mais elle dessert le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande en plus de ses liaisons domestiques.



Les 787 vont lui permettre de regarder vers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie d'ici 2020. Dans son annonce du mois dernier, la compagnie avait en effet indiqué que les livraisons de ses appareils auraient lieu en 2018 et 2019 - et s'étendront jusqu'en 2020 si les options sont confirmées.