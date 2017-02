Air France anticipe une année 2017 incertaine mais en croissance

Si Air France-KLM a tenu sa promesse d'amélioration de ses résultats opérationnel et net, notamment grâce à la cession de Servair et l'allègement du poste carburant, le groupe n'est pas encore tiré d'affaire. Les incertitudes géopolitiques et économiques et le renforcement tous azimuts de la concurrence continuent de peser sur l'activité et d'éroder la recette unitaire - ce qui a provoqué une légère baisse du chiffre d'affaires en 2016.



Pour 2017, le groupe va donc poursuivre ses initiatives de réduction des coûts, d'augmentation de la productivité et de (...)