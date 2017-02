Airbus DS va réaliser une deuxième capsule d'Orion pour la NASA

L'Agence spatiale européenne (ESA) a attribué à Airbus Defence and Space un contrat pour la construction du deuxième module de service européen (ESM) d'Orion, la capsule spatiale habitée de la NASA, pour un montant de 200 millions d'euros. "L'ESM est un élément clé de la capsule Orion, vaisseau spatial de nouvelle génération de la Nasa, qui transportera des astronautes au-delà de l'orbite basse de la Terre, pour la première fois depuis la fin du programme Apollo", indique Airbus DS dans un communiqué. Placé à l'arrière de la capsule, il est destiné à propulser Orion ainsi qu'à fournir l'électricité, l'eau, l'oxygène et le contrôle thermique aux astronautes qui seront à bord. L'ESM est un cylindre d'environ quatre mètres de diamètre et de hauteur, équipé de quatre panneaux solaires (19 m d'envergure une fois les panneaux déployés) pour générer l'électricité nécessaire à bord de la capsule. Airbus DS a été sélectionné en novembre 2014 par l'ESA comme maître d'oeuvre du développement et de la construction du premier ESM. D'une masse totale légèrement supérieure à 13 tonnes, l'ESM emportera 8,6 tonnes d'ergols qui alimenteront un moteur principal et 32 micropropulseurs, souligne le groupe. Outre sa capacité de propulsion principale, ce module de service non pressurisé effectuera des manoeuvres orbitales et de contrôle d'attitude et pourra même servir à transporter du fret supplémentaire. "Nos clients, l'Esa et la NASA, et notre partenaire industriel Lockheed Martin Space Systems renouvellent la confiance qu'ils ont placé dans notre savoir-faire et notre expertise lors du développement et la réalisation du premier module de service européen", s'est félicité Nicolas Chamussy, directeur général de Space Systems. L'intégration du premier modèle de vol de l'ESM bat son plein depuis mai, tandis que celle du deuxième modèle est prévue pour le milieu de l'année prochaine, précise Airbus DS. Le premier vol habité d'Orion, qui pourra accueillir quatre astronautes, est prévu après 2020. La NASA a indiqué qu'elle serait prête pour ce vol au plus tard en 2023.