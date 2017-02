Air France-KLM prend plus de 6%, dopé par ses résultats

Le groupe Air France-KLM prenait plus de 6% à la Bourse de Paris jeudi matin, dopé par des bénéfices en forte hausse en 2016, dans un environnement marqué par de nombreuses incertitudes. A 10H33 (09H33 GMT), le titre prenait 6,61% à 5,85 euros dans un marché en baisse (-0,30%). "Air France-KLM publie des résultats en amélioration grâce à une augmentation de 4% du nombre de passagers transportés (93,4 millions) en 2016", relèvent les stratégistes du courtier Aurel BGC dans une note. Le bénéfice net s'est élevé à 792 millions d'euros, contre 118 millions en 2015, une envolée due à la vente fin 2016 de 49,99% des parts d'Air France-KLM dans sa filiale de restauration à bord Servair au suisse Gategroup (propriété du conglomérat HNA). Cette vente avait été bouclée fin 2016, pour un montant de 270 millions. Le résultat d'exploitation a atteint quant à lui 1,05 milliard d'euros, plus de deux fois et demi plus élevé qu'en 2015, qui avait été la première année bénéficiaire pour le groupe après une longue période de sept exercices dans le rouge. En 2016, la facture de carburant a baissé de près de 26% à 4,6 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe franco-néerlandais, qui comprend également la filiale low cost Transavia, a en revanche baissé de 3,3% à 24,8 milliards d'euros. Pour 2017, le groupe reste prudent dans ses perspectives, dans un environnement marqué par de nombreuses incertitudes et une concurrence agressive. "Les perspectives décrites sont assez moroses: contexte mondial fortement incertain, prix du carburant qui remonte, surcapacité entraînant une pression sur les recettes unitaires", note ainsi un courtier parisien. "Cependant Air France KLM a des objectifs 2017 qui sont forts", poursuit-il. Il vise une croissance de ses activités liées au transport aérien de 3% à 3,5%, mesurée en sièges kilomètre offerts (SKO), "afin de reprendre l'offensive sur le long-courrier et d'améliorer la performance sur le moyen-courrier", en prévoyant une réduction des coûts unitaires supérieure à 1,5%.