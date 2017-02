Norwegian : des vols plus nombreux et mieux remplis, des résultats records

La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian Air Shuttle a presque quintuplé ses résultats en 2016 grâce à des vols plus nombreux et mieux remplis, a-t-elle annoncé jeudi. Le bénéfice net annuel a dépassé 1,1 milliard de couronnes (128,5 millions d'euros), un niveau record, contre 246,2 millions de couronnes en 2015. Comme prévu, Norwegian a accru de 18% le nombre de sièges disponibles par kilomètre (ASK) l'an dernier avec un taux de remplissage des avions de 87,7%, en progression de 1,5 point. Cela a contribué à doper son chiffre d'affaires de 16%, à 26 milliards de couronnes. Dans un secteur aérien très concurrentiel, la troisième low cost européenne assoit une politique d'expansion ambitieuse sur une flotte moderne, plus économe en carburant que celle de ses rivaux. Elle a réceptionné en 2016 une vingtaine d'appareils, dont quatre Boeing 787 Dreamliner pour le long-courrier, et en attend 32 autres cette année, dont neuf Dreamliner, ce qui devrait lui permettre d'accroître encore son offre (ASK) de 30%. Ses ambitions se heurtent cependant à des obstacles, surtout dans le long-courrier, un segment dans lequel la compagnie joue les pionniers parmi les transporteurs à bas coûts. Après avoir obtenu de haute lutte en décembre une licence permettant à sa filiale irlandaise Norwegian Air International d'opérer aux États-Unis, Norwegian continue de rencontrer de fortes résistances parmi les organisations syndicales américaines. Les syndicats de pilotes et de personnels de cabine devaient ainsi rencontrer le président Donald Trump jeudi dans l'espoir de le faire revenir sur le sésame accordé par la précédente administration. Les rêves de relier l'Europe du Nord et Extrême-Orient sont également contrecarrés par le monopole dont dispose la concurrente scandinave SAS dans les couloirs aériens transsibériens, la route la plus courte entre les deux régions. Un accord conclu en 1956 avec l'Union soviétique limite en effet les droits de survol de la Sibérie à une seule compagnie aérienne par pays, ce qui conduit aujourd'hui Norwegian à faire pression sur les autorités norvégiennes pour qu'elles en renégocient les termes.