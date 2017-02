Mission Effet Pesquet/Philae: fréquentation record pour la Cité de l'espace de Toulouse AFP 15/02/2017 | 515 mots 15/02/2017 Plus de 323.000 personnes ont visité en 2016 la Cité de l'espace à Toulouse, en raison notamment de la popularité de l'astronaute Thomas Pesquet, ce qui constitue un record depuis l'ouverture de ce site il y a 20 ans, a-t-on appris mercredi auprès du parc. "On est dans une tendance régulière à la hausse depuis six ans grâce notamment à un contexte européen favorable (Curiosity, Philae/Rosetta et Thomas Pesquet), on sent les gens intéressés", a indiqué à l'AFP Philippe Droneau, directeur des Publics de la Cité de l'espace. Site de référence en matière spatiale en Europe, la Cité est passée de 266.442 visiteurs en 2006 à 323.100 dix ans plus tard, après une légère baisse en 2014 et 2015. Parmi le public, 75% sont des individuels, le reste étant des groupes scolaires (45.000 enfants par an) et des salariés d'entreprises. Quelque 60% des visiteurs viennent d'autres régions françaises que l'Occitanie et 13% de l'étranger, en majorité des Catalans. La Cité de l'espace a su surfer sur la popularité de l'astronaute français Thomas Pesquet, 38 ans, qui séjourne depuis le 20 novembre dans la Station spatiale internationale (ISS). "Cela faisait 9 ans qu'il n'y avait pas eu de Français dans l'espace et il a fait des études à Toulouse. En plus, nous sommes à l'époque des réseaux sociaux, un astronaute peut presque faire un tweet et une photo par jour. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas", a souligné M. Droneau. "Un seul Français a fait 6 mois dans l'espace, c'était Jean-Pierre Haigneré en 1999" mais sans que cela suscite autant d'intérêt médiatique, a rappelé le responsable de la Cité de l'espace. Depuis le 20 octobre 2016 et jusqu'à fin décembre 2018, l'exposition "Astronautes" à la Cité de l'espace permet de mieux comprendre la vie des astronautes et suivre l'actualité de Thomas Pesquet. "Elle marche très bien", se félicite M. Droneau. Selon la Cité de l'espace, l'engouement du public s'explique aussi par ses efforts pour rendre l'aventure spatiale "accessible à chacun, quel que soit son âge ou ses connaissances" avec "une médiation interactive, participative et la mise en situation". Le 30 mars, le célèbre astronaute interviendra en direct à Toulouse au Congrès scientifique des enfants, âgés de 9 à 11 ans. Cet événement sera aussi retransmis à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, à Strasbourg et Paris. Le 30ème congrès mondial des astronautes se tiendra en outre à Toulouse du 16 au 20 octobre avec le 20 octobre une journée grand public pour les 20 ans de la Cité de l'espace. Ce congrès avait initialement été annoncé du 4 au 8 septembre 2017. Concernant la politique tarifaire, avec un billet adulte oscillant, selon les saisons, entre 21 et 24 euros pour une journée (25,5 euros pour les nocturnes), M. Droneau a reconnu que le "prix était non négligeable" mais que le visiteur pouvait passer "toute la journée dans le parc". A lire dans la même rubrique Caméras de surveillance en cabine, le sujet tabou Rolls-Royce lance le programme LessorCare L'Airbus A350 de Lufthansa fait son show Les systèmes de connectivité satellitaires d'Eclipse en plein essor La Newsletter et les Alertes du Journal de l'Aviation