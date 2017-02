Grève du personnel au sol jeudi dans les aéroports de Berlin

Un mouvement de grève du personnel au sol touchera jeudi après-midi les deux aéroports de Berlin, a annoncé mercredi le syndicat Verdi, ce qui entraînera l'annulation de quelques dizaines de vols. Cette grève, dite "d'avertissement", "aura lieu de 16H00 jusqu'à environ 22H00" jeudi, soit de 15H00 GMT à 21H00 GMT, a indiqué Verdi dans un communiqué. "Les voyageurs doivent s'attendre à de fortes perturbations et éventuellement aussi à des annulations de vols", poursuit le syndicat de services. Parmi les compagnies touchées, la compagnie Air Berlin indique sur son site internet que tous ses vols devant partir entre 16H00 et 20H30 "seront retardés ou annulés", tandis que le site de Lufthansa fait état de plus d'une trentaine de vols annulés. L'appel à cette grève intervient avant un nouveau cycle de négociations salariales vendredi. Verdi réclame une hausse de salaire d'un euro par heure, alors que le salaire horaire est actuellement de onze euros pour les employés au sol, qui s'occupent notamment du chargement des bagages ou de l'enregistrement. Un premier mouvement de grève du personnel au sol des aéroports berlinois et de celui de Hambourg avait déjà entraîné mercredi dernier une centaine d'annulation de vols.