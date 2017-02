L'Allemagne souhaite renforcer son implication dans la coopération de Défense

La ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen a signé ce 15 février en marge de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles deux accords visant à conforter sa participation à des projets de partenariats en matière de Défense.



Une première coopération avec la France vise à doter les deux pays d'une flotte commune de C-130J, qui pourrait être basée à Evreux. Ursula von der Leyen a signé avec son homologue français Jean-Yves Le Drian une nouvelle déclaration d'intention à cet égard, sans pour autant n'avoir encore passé de commande officielle de C-130J (quatre à six avions) à Lockheed Martin. Les détails pratiques en termes de gestion de budget, de répartition des coûts et du MCO n'ont pas encore été dévoilés.



Second accord, la participation au programme MMF (Multinational multirole transport fleet), initié par les Pays-Bas et le Luxembourg, pour acquérir et exploiter une flotte d'au moins deux A330 MRTT pour les missions de ravitaillement en vol et de transport.