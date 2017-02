77e succès d'affilée pour Ariane 5 avec la mise sur orbite de deux satellites de télévision

Le lanceur lourd européen Ariane 5 a mis sur orbite les deux satellites de télévision numérique à haute définition Sky Brasil-1 pour l'opérateur AT&T/DirecTV et Telkom-S pour l'opérateur Telkom Indonesia, a annoncé Arianespace, la société qui commercialise les lancements. Le décollage a eu lieu mardi du centre spatial guyanais à Kourou à 18H39, heure locale (22H39 à Paris), selon la même source. Pour son premier succès de l'annnée, la fusée Ariane 5 s'est envolée en laissant une traînée blanche dans un ciel bleu guyanais de fin de journée, avant de poursuivre sa route vers l'espace, a constaté un journaliste de l'AFP. Un peu plus de 27 minutes après le décollage d'Ariane, le lanceur a mis sur orbite le satellite SkyBrasil-1 d'une masse d'environ 6 tonnes au décollage. Construit par Airbus Defence and Space, ce satellite de télédiffusion et de communications assurera une couverture sur le Brésil et le Nord de l'Atlantique. AT&T/DirecTV, qui offre des programmes de télévision numérique de divertissement, utilisera Sky Brasil-1 via sa filiale DirecTV Latin America. Un peu moins 40 minutes après son décollage, Ariane 5 a mis sur orbite le second satellite dévolu à sa mission: le satellite Telkom 3S d'une masse d'un peu plus de 3,5 tonnes au décollage, construit par Thales Alenia Space, qui permettra de fournir de la télévision à haute définition (THD) et des communications mobiles et internet. Telkom Indonesia est une compagnie gouvernementale indonésienne qui fournit des services de télécommunications, d'information et de divertissement à travers l'archipel indonésien. La zone de couverture de Telkom 3S concernera l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est. Il s'agit du 77e succès consécutif d'Ariane 5 qui, en décembre dernier, avait battu le record d'Ariane 4 en réussissant un 76e lancement d'affilée. Après la mission réussie par Soyouz fin janvier, il s'agit du deuxième succès de l'année pour la société Arianespace: " Nous sommes sur un excellent tempo", s'est félicité le PDG de la société française, Stéphane Israël.