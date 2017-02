Un fonds britannique conteste l'OPA de Safran sur Zodiac

Le fonds d'investissement britannique The Children Investiment (TCI), actionnaire minoritaire du groupe aéronautique français Safran, critique le projet d'offre publique d'achat (OPA) sur l'équipementier Zodiac Aerospace et réclame un vote des actionnaires avant le lancement de l'opération. "Safran surpaye significativement pour Zodiac", affirme TCI dans une première lettre publiée sur son site internet, datée de mardi et adressée au président du conseil d'administration du groupe français, Ross McInnes. Le fonds basé à Londres, qui détient 3,87% du capital de Safran, estime que la "juste valeur" de l'action Zodiac est d'environ 20 euros, "bien en dessous" des 29,50 euros proposés par Safran mi-janvier. Pointant les risques "d'énormes pénalités de retard et de réclamations sous garantie" liés aux difficultés récurrentes de livraisons de Zodiac, TCI juge "imprudent, sinon irresponsable, d'assumer ce passif". Opposé au projet d'OPA, qui entrainerait "une perte massive de valeur pour les actionnaires de Safran", le fonds britannique réclame la tenue d'une assemblée générale pour délibérer sur l'opération avant sa réalisation. Selon TCI, le conseil d'administration de Safran a au contraire décidé d'organiser ce vote après la prise de contrôle de Zodiac, signe d'une "tentative cynique et scandaleuse pour obliger les actionnaires" minoritaires à entériner le rachat. Ce scénario, s'il se confirme, "constituerait une violation des droits des actionnaires de Safran", soutient le fonds dans un second courrier, envoyé le même jour à l'Autorité des marchés financiers (AMF). TCI, qui précise détenir également des actions de Zodiac, considère en outre que l'opération bafoue "les principes d'égalité de traitement et d'information de tous les actionnaires" de l'équipementier. "Il nous semble que l'AMF devrait intervenir afin de s'assurer de la protection des droits des actionnaires" des deux groupes, conclut le fonds britannique. gbh/ef/pre