2 600 moteurs commandés et 1 770 livraisons pour CFM International en 2016

CFM International reste un modèle de succès. Le motoriste a publié son bilan de commandes et de livraisons pour 2016 le 13 février et annonce à cette occasion qu'il a enregistré des commandes pour plus de 2 600 moteurs, pour une valeur de 36 milliards de dollars.



Plus précisément, 2 677 moteurs ont été acquis l'année dernière, répartis entre 876 CFM56 et 1 801 LEAP. Le niveau de demande pour le CFM56 reste très important puisque 140 moteurs de plus que l'année dernière sont entrés dans le carnet de commandes, malgré le début de la transition vers le LEAP.



En ce qui concerne les livraisons, elles ont concerné 1 693 CFM56 et 77 LEAP-1A, le premier A320neo motorisé par CFMI étant entré en service en août (chez Pegasus).



La coentreprise entre Safran et GE souligne que 2017 a commencé sur les chapeaux de roue, 580 moteurs ayant été commandés au seul mois de janvier. Cette année sera marquée par la montée en puissance de la production du LEAP qui accompagnera l'augmentation des cadences de production sur le programme A320neo et l'entrée en service du 737 MAX 8. En parallèle, les livraisons de CFM56 devraient commencer à diminuer, la transition avec la production du LEAP devant s'achever en 2020 - date à laquelle 2 000 moteurs devraient être produits par an.



CFMI souligne toutefois que la production du CFM56 ne s'arrêtera pas du jour au lendemain en 2020 puisque le motoriste continuera de produire des moteurs de rechange pendant quelques années et des pièces de rechange jusqu'en 2045.



Dernière précision, il indique que le carnet de commandes du LEAP atteint une valeur de 170 milliards de dollars avec des commandes pour 12 200 unités (hors options).