Liebherr Aerospace place ses pions en Inde

Liebherr Aerospace reproduit en Inde la stratégie qui fait déjà son succès en Chine. Le systémier franco-allemand a annoncé le 13 février, en marge du salon Aero India, qu'il avait ouvert un bureau dans le centre aéronautique de Bangalore, d'où il compte oeuvrer pour le développement de ses activités dans le pays.



Ce bureau aura pour but principal d'assurer la liaison et coordonner les projets entre les compagnies aériennes et les fournisseurs indiens et les sites européens de Liebherr Aerospace. Mais ses ambitions vont beaucoup plus loin et il (...)