BAE Systems et HAL présentent l'Advanced Hawk

BAE Systems et Hindustan Aeronautics Limited ont dévoilé ce 14 février lors du salon Aeroindia de Bangalore une version modifiée de l'avion d'entraînement Hawk, baptisée Advanced Hawk. Celui-ci s'appuie notamment sur la coopération passée entre les deux industriels sur le programme Hawk 132, qui a accumulé plus de 100 000 heures de vol dans l'Indian Navy et l'Indian Air Force. Le démonstrateur pourrait effectuer son premier vol prochainement.

Outre sa mission première d'entraînement, l'avion afficherait également des capacités d'attaque et pourrait être ravitaillé en vol.