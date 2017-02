L'A350-1000 et l'A330neo profitent d'une optimisation des essais vibration par Airbus

Airbus a présenté une optimisation de ses processus dans les essais de vibration au sol le 13 février. Elle a été mise en place sur le programme A350-1000 et a permis de réduire la durée de la phase de validation à deux jours au lieu de neuf lors des tests sur l'A350-900 et de plus d'un mois pour les autres programmes.



Airbus a décidé de créer une équipe composée d'employés de divers domaines pour identifier des pistes de simplification des processus et les mettre en oeuvre. L'intérêt est tel que les optimisations testées lors des essais vibration sur l'A350-1000 seront également appliquées à l'A330neo, qui doit décoller dans le courant du premier semestre.



Indispensables avant tout vol inaugural, les essais de vibration permettent de mesurer le comportement d'un appareil et de confirmer les projections théoriques dans différentes conditions de vol.