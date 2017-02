L'UH-60V Black Hawk de l'US Army a effectué son vol inaugural le 19 janvier dernier. L'hélicoptère, version modernisée de l'UH-60L, bénéficie notamment d'une avionique et d'un FMS rénovés ainsi que d'un cockpit entièrement digital.



Northrop Grumman et Thales participent à ce chantier de rénovation pour la fourniture des équipements avionique (Northrop Grumman) et le FMS (Thales), qui devraient être intégrés sur plus de 700 hélicoptères.