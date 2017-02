L'E190-E2 garde le rythme de son développement et aura Wideroe pour opératrice de lancement

La dernière compagnie à s'être engagée sur la famille E2 sera également la première à recevoir ses appareils. Embraer a en effet annoncé le 14 février que Wideroe serait l'opératrice de lancement de l'E190-E2 et qu'elle recevrait son premier appareil au premier semestre 2018. La compagnie norvégienne avait signé le mois dernier pour trois E190-E2 en commande ferme et avait assorti ce contrat de droits d'achat sur douze appareils supplémentaires de la famille E2.



A cette occasion, John Slattery, le président et CEO d'Embraer Commercial Aviation, a rappelé que (...)