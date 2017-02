L'Inde réceptionne son premier AEW&C

L'Indian Air Force a réceptionné son premier avion AEW&C (Airborne early warning & control) avec sa capacité opérationnelle initiale ce 14 février, à l'occasion du salon Aeroindia qui a ouvert ses portes à Bangalore. L'un des trois EMB 145 d'Embraer acquis en 2008 et livré en 2012 a été modifié par le DRDO (Defence research and development organization) et le CABS (Centre for airborne systems) pour y inclure les équipements adaptés aux missions de détection et de commandement aéroportés.



Les AEW&C indiens, dont le second exemplaire devrait être livré au printemps selon la presse indienne, sont notamment équipés d'un système de ravitaillement en vol, de systèmes de contremesures électroniques de liaisons de données et de systèmes d'autoprotection.

L'Inde opérait jusque là des Iliouchine Il-76 et serait par ailleurs en discussion pour acquérir des A330 d'Airbus pour les transformer en plateformes AWACS (Airborne warning and control system).