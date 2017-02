Caméras de surveillance en cabine, le sujet tabou

C'est un sujet relativement peu abordé et pourtant ce secteur est aussi en train de se développer, venant apporter sa contribution à la lutte contre des phénomènes tels que l'« Air Rage », les incidents liés à des passagers turbulents qui connaissent une certaine recrudescence ces dernières années (lire l'article : L'IATA veut plus de coopération gouvernementale pour lutter contre l'« Air rage »).



Une table ronde était ainsi organisée à Dubaï à l'occasion du salon AIME (Aircraft Interiors Middle East) la semaine dernière et entièrement consacrée à ce (...)