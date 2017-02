Egis s'implante en France métropolitaine

Il y a du mouvement dans les aéroports français. Le groupe Egis est lui aussi devenu un nouvel opérateur dans l'Hexagone le 1er janvier, lorsqu'il a repris l'exploitation des plateformes de Pau-Pyrénées, Brest et Quimper pour vingt ans.



Le groupe, détenu à 75% par la Caisse des Dépôts et à 25% par Iosis Partenaires, affirme ainsi ses ambitions sur le marché français, annonçant d'ores et déjà qu'il compte se positionner sur les prochaines délégations de service public et les prochaines privatisations. Il revendique la place de troisième opérateur en France en termes de nombre de passagers : 610 000 passagers à Pau, un million à Brest et 86 500 à Quimper, des nombre qui devraient doubler dans les deux aéroports bretons.



Le groupe d'ingénierie et d'exploitation n'est pas novice dans le secteur aéroportuaire puisqu'il est impliqué dans les opérations de quatorze autres aéroports, notamment quatre en Polynésie, ceux d'Anvers et Ostende en Belgique, ou ceux de Brazzaville, Pointe-Noire, Abidjan et Libreville en Afrique de l'Ouest.