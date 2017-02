Baisse du bénéfice de Saab en 2016 du fait des coûts de développement

Le groupe suédois de défense et d'aéronautique Saab a annoncé lundi une baisse de son bénéfice en 2016 du fait des coûts de développement, même si le chiffre d'affaires a augmenté grâce aux "perturbations croissantes". "Au cours de l'année 2016, nous avons vu des perturbations croissantes dans le monde entier en raison des changements du paysage géopolitique. Cela a abouti à une hausse de la demande de systèmes de défense et de sécurité efficaces en termes de coût", a commenté dans un communiqué le directeur général Håkan Buskhe. Le bénéfice net a reculé de 17% à 1,13 milliard de couronnes (119 millions d'euros), alors que le chiffre d'affaires progressait de 5% à 28,63 milliards. Les résultats du quatrième trimestre ont été moins bons que prévu, avec un bénéfice opérationnel (EBIT) de 957 millions de couronnes, alors que les analystes interrogés par SME Direkt tablaient sur 1,16 milliard. Saab a aussi déçu sur le dividende, relevé à 5,25 couronnes contre 5 couronnes l'année précédente, alors que les mêmes analystes espéraient plus de 6 couronnes. À la Bourse de Stockholm à 9h20 GMT, l'action reculait de 6,18%, dans un marché en hausse de 0,23%. "Nous sommes parvenus à une croissance organique des ventes de 5% en 2016, conforme à notre objectif de long terme", a souligné Saab, qui prévoit une croissance "plus élevée" en 2017. Le groupe a aussi relevé que sa marge brute était restée stable (+0,1 point à 24,0%). Mais la marge opérationnelle a baissé (-0,7 point à 6,3%), étant encore loin de l'objectif de 10%. En 2017, Saab estime qu'elle va "s'améliorer par rapport à 2016". "Une fois l'année terminée, tous les domaines d'activité avaient un carnet de commandes solide, ce qui nous place en bonne position pour une poursuite de notre croissance en 2017", a commenté M. Buskhe. hh/nas