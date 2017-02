Le patrimoine d'Airbus va s'exposer au Bourget

C'est une nouvelle qui était connue par une poignée de happy few depuis ces derniers mois et qui va ravir les nombreux passionnés par l'aéronautique en Île-de-France, voire bien au-delà. Airbus a en effet décidé de valoriser davantage son patrimoine en cédant l'un de ses avions d'essais au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, le plus ancien musée aéronautique au monde.



Il s'agit de l'A380 d'essai n°4 (MSN4, immatriculé F-WWDD) qui effectuera dès mardi 14 février dans l'après-midi son vol de convoyage entre Toulouse et l'aéroport du Bourget. C'est évidemment une grande première pour Airbus qui a bien pris conscience de l'importance de son patrimoine et notamment des différents appareils de sa flotte d'essais.



L'avionneur européen a d'ailleurs créé Airbus Héritage en 2009, un département spécialement consacré à la sauvegarde de certains de ses appareils, à l'instar de ceux déjà présentés au musée Aeroscopia à Blagnac, à proximité du site Aéroconstellation. Trois autres appareils d'essais viendront d'ailleurs rejoindre le musée toulousain dans les deux prochaines années : un autre A380 d'essai (MSN 2), l'A340-600 (MSN 360) et le tout premier A320 (MSN 1).



On peut d'autant plus s'en réjouir que cela n'a pas été toujours le cas, et notamment au démarrage de l'aventure d'Airbus. Ne cherchez pas par exemple à savoir où se trouve le tout premier Airbus, le premier des deux uniques A300B1, hélas démantelé dès 1974. Car n'oublions pas qu'à cette époque, bien peu de personnes, même parmi les « pionniers » les plus optimistes, auraient pu prévoir l'importance du succès que connaît Airbus aujourd'hui, avec déjà plus de 10 000 appareils commerciaux livrés et un carnet de commandes record assurant plus de huit années de production.



Avec cet A380 d'essais bientôt spécialement aménagé pour mettre en valeur les différents moyens de test utilisés lors de la certification de ses appareils, le constructeur a décidé de partager son patrimoine, son histoire, celle qui résume ce que l'Europe peut faire de mieux quand elle regarde dans une même direction. Et c'est quelque part aussi notre héritage.