Fermeture temporaire de l'aéroport de Hambourg après des irritations respiratoires

L'aéroport de la ville de Hambourg en Allemagne a été temporairement fermé dimanche après qu'un gaz irritant y a été semble-t-il volontairement répandu, entraînant des irritations des voies respiratoires chez environ 70 personnes, selon les autorités.



L'aéroport a été fermé entre 12H30 (11H30 GMT) et 13H45 (12H45 GMT), a indiqué la police, en soulignant que "l'intégralité du bâtiment" a été évacuée.



"Une mauvaise odeur s'est répandue dans l'espace de sécurité, là où les passagers et leurs bagages à main sont contrôlés", a précisé à l'AFP un porte-parole de la police, Maik Lewerenz.



"Un certain nombre de gens se sont plaint d'irritation des yeux et des voies respiratoires", a-t-il dit. Au total 68 personnes ont été examinées par les secours pour ces irritations, dont huit ont été conduites à l'hôpital.



Selon les pompiers, une cartouche vide d'un gaz irritant du type spray au poivre ou lacrymogène a été retrouvé dans le bâtiment. Ce qui laisse supposer que son contenu a probablement été volontairement répandu et s'est ensuite propagé via le système de climatisation.



Les pompiers, cités par l'agence de presse DPA ont néanmoins écarté une motivation "terroriste"



L'aéroport de Hambourg est le cinquième en taille du pays avec un peu plus d'un million de passagers par mois.



Quelque 13 vols prévus pour Hambourg ont dû être détournés vers d'autres aéroports dimanche suite à la fermeture temporaire. La circulation des trains vers l'aéroport a aussi été un temps suspendue.