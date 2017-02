Roll-out du premier LM-100J

Le LM-100J, version civile du C-130J Super Hercules a effectué son roll-out le 9 février sur le site de Lockheed Martin de Marietta. Il était entré en production en avril 2016. Le vol inaugural de l'appareil devrait avoir lieu au printemps, indique l'avionneur.



Cette version modernisé du L-100, produit entre 1964 et 1992, est un dérivé du C-130J-30, destiné en priorité aux missions de fret commercial. Lockheed Martin indique par ailleurs que l'avion peut également être opéré entre autres pour des missions de MEDEVAC, de SAR, de transport de personnel ou VIP, de missions humanitaires ou de lutte anti-incendies. L'appareil est motorisé par quatre AE2100D3 de Rolls-Royce et possède une masse maximale au décollage de 74 tonnes.



Le LM-100J avait été dévoilé début 2014 et une première commande avait été annoncée lors du salon aéronautique de Farnborough en juillet de la même année, avec la signature d'une lettre d'intention pour 10 exemplaires par ASL Aviation.