Air France : un projet d'accord ouvert à signature au moins jusqu'au 24 février

La direction d'Air France a confirmé avoir transmis jeudi aux syndicats de pilotes un projet d'accord sur la création d'une filiale à coûts réduits, et ceux-ci ont jusqu'au 24 février pour se prononcer, une date qui pourrait cependant être repoussée. Le texte transmis jeudi matin au SNPL et au Spaf "est ouvert à la signature jusqu'au 24 février", mais le délai "pourra être prolongé si une consultation des pilotes était décidée" par ces syndicats, indique la direction dans un communiqué. Le SNPL, majoritaire chez les pilotes (65% des voix), décidera de lancer ou non un référendum lors de son Conseil (parlement interne) le 22 février, selon le porte-parole du syndicat, Emmanuel Mistrali. La direction souhaite créer une filiale à 100% d'Air France, positionnée au départ de Roissy sur des lignes moyen et long-courrier actuellement non rentables. Pour alléger les coûts d'exploitation, elle veut recruter des hôtesses et stewards (PNC) payés 40% moins cher qu'à Air France. La nouvelle compagnie, lancée "à l'automne 2017" sur moyen-courrier (avec des A320) et "pendant la saison été 2018" sur long-courrier (avec des A340 puis des A350 en 2019), "sera détenue par Air France et ne pourra être vendue", fait savoir le groupe aérien. Il rappelle par ailleurs que les pilotes volant sur celle-ci travailleront "avec les règles d'utilisation et de rémunération d'Air France", une concession accordée aux syndicats qui réclamaient un "contrat unique" pour l'ensemble des commandants de bord. Le projet initial, avec des pilotes détachés aux conditions de la nouvelle compagnie, permettait de réduire les "coûts pilotes" d'environ 15% par rapport à Air France. Le texte final table sur une "mutualisation" des efforts pour tous les pilotes du groupe aérien permettant "1,5% de productivité", a précisé jeudi Franck Terner, directeur général d'Air France. Lors d'une conférence téléphonique, le dirigeant a assuré avoir fait "beaucoup de concessions" pour aboutir à un "compromis équilibré". Il a cité l'instauration d'un supplément d'intéressement dès 2017 pour tous les salariés ou encore un accord pour "solder définitivement" le précédent plan de restructuration Transform, objet d'un litige avec le SNPL. La flotte de la compagnie sera limitée à 18 avions moyen-courrier et 10 avions long-courrier, "une mesure de protection demandée" par les syndicats pour limiter le "risque de transfert d'activité", a-t-il par ailleurs assuré. Sur le volet de l'emploi, M. Terner a évoqué le recrutement de "plus d'un millier de PNC" dédiés à la compagnie et de "200 pilotes par an", dont la moitié compenserait les départs à la retraite chez Air France.