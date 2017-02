Assystem embarque sur la rénovation des Mirage 2000D

Le groupe d'ingénierie Assystem annonce avoir signé un accord avec Thales pour le développement d'un banc de tests qui sera utilisé dans le cadre de la rénovation des Mirage 2000D. Le contrat a été signé en décembre dernier et la livraison est prévue pour juin 2017. Il s'agit d'une mise à niveau technologique du banc de tests déjà existant, pour traiter les obsolescences, afin de le dédier à « la mise en oeuvre du système de visualisation », indique Assystem.



La modernisation à mi-vie des Mirage 2000D a été notifiée en juillet 2016 et concerne 55 des 71 chasseurs opérés par l'armée de l'air. Les travaux concernent notamment l'intégration d'un pod canon de 30mm, du pod de désignation laser Talios, le remplacement des missiles air-air d'autoprotection Magic par des MICA et une rénovation de l'avionique. Le premier avion rénové devrait être livré à l'horizon 2020.