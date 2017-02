Air Arabia enregistre les premières pertes de son histoire

La compagnie à bas coût Air Arabia a annoncé jeudi un résultat négatif au dernier trimestre de 2016, le premier de son histoire en raison d'un marché plus concurrentiel. Basée à Charjah, l'un des membres de la fédération des Emirats arabes unis, la compagnie, la première du genre au Moyen-Orient, a annoncé des pertes de 33 millions de dirhams (8,4 millions d'euros) au quatrième trimestre de 2016 et un chiffre d'affaires en baisse de 15% à 814 millions de dirhams (208 millions d'euros). Dans un communiqué, la compagnie a expliqué ce résultat --le premier négatif de l'histoire selon l'agence Bloomberg-- par une offre importante sur le marché du transport aérien régional et un tassement du développement de ce marché. Son président, cheikh Abdallah Al-Thani, a averti que la situation sur ce marché reste difficile. L'annonce du résultat a entraîné une chute de 8,6% de l'action d'Air Arabia à la Bourse de Dubaï. Sur l'ensemble de l'année 2016, la compagnie a dégagé un profit net en baisse de 4% à 509 millions de dirhams (130 millions d'euros), même si le nombre de passagers a augmenté de 12% à 8,4 millions. Lancée en 2003, Air Arabia a une flotte de 56 Airbus A320 qui desservent 124 destinations à partir de ses plateformes aux Emirats arabes unis, en Egypte, en Jordanie et au Maroc.