Le syndicat de pilotes majoritaire à Air France, le SNPL, a regretté jeudi auprès de l'AFP l'arrêt des négociations sur le plan stratégique "Trust Together", affirmant que le projet d'accord n'était "pas signable en l'état". Les négociations, qui portent essentiellement sur la création d'une filiale à coûts réduits, "sont loin d'être abouties", a commenté Philippe Evain, président du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) d'Air France. La direction a mis un terme aux discussions mercredi et indiqué aux représentants des pilotes (SNPL et Spaf) qu'elle transmettrait un projet d'accord final jeudi, selon le Spaf. Pour M. Evain, ce n'est "pas un texte signable en l'état". "Au-delà même des divergences de fond, le projet de texte n'est pas abouti", a-t-il insisté. "A la fin, ce qui est sur la table ressemble furieusement à ce qui y était au début", tranche le responsable syndical, qui préfère évoquer une "suspension" des négociations. La direction d'Air France, sollicitée, n'a pas fait de commentaire. Début novembre, Air France-KLM a présenté son nouveau plan stratégique, "Trust Together" (la confiance ensemble), dont le projet de compagnie à couts réduits est une composante essentielle. La direction souhaite créer une filiale à 100% d'Air France, positionnée au départ de Roissy sur des lignes moyen et long-courrier actuellement non rentables. Pour alléger les coûts d'exploitation, elle veut recruter des hôtesses et stewards payés nettement moins cher qu'à Air France. Le SNPL, opposé au principe d'une filiale, interroge actuellement les 3.700 pilotes d'Air France sur cette question: "Approuvez-vous l'externalisation d'une partie de l'activité et de la flotte long et moyen-courrier d'Air France dans une nouvelle structure?". La fin de la consultation, prévue lundi, pourrait être repoussée de quelques jours. Les membres du Conseil du SNPL, sorte de parlement du syndicat, devraient débattre le 23 février du projet d'accord, sans forcément rendre un avis définitif. Le syndicat pourrait ensuite lancer un référendum sur la globalité du texte. Les négociations n'ont pas porté uniquement sur la filiale mais aussi sur l'application de "Trust Together" au sein d'Air France, le solde du plan de restructuration précédent "Transform 2015" et le partage d'activité entre Air France et sa consoeur néerlandaise KLM. Ces projets ne peuvent pas aboutir sans la signature du SNPL, majoritaire dans le collège pilotes avec 65% des voix pilotes.