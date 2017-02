Eutelsat mise sur l'internet à bord des avions

L'opérateur européen de satellites Eutelsat a annoncé jeudi, en marge de la présentation de ses résultats, la création d'une co-entreprise avec son concurrent américain ViaSat afin d'accélérer le développement d'une offre internet par satellite, notamment à destination des compagnies aériennes. L'objectif de cette co-entreprise sera de proposer de l'internet par satellite, tant pour le résidentiel que pour le transport aérien. Elle se déploiera dans un premier temps en Europe avec le satellite KA-SAT d'Eutelsat, avant d'entrer dans une deuxième phase avec l'acquisition d'un satellite ViaSat 3, qui offre une grosse capacité de trafic de données, à l'horizon 2020-2021. "ViaSat va amener, afin de contribuer à cette co-entreprise, 130 millions d'euros dans les jours qui viennent, qui serviront à l'exploitation de notre satellite", a détaillé le directeur général d'Eutelsat, Rodolphe Belmer, lors d'une conférence de presse téléphonique. Parallèlement, le groupe européen a annoncé avoir signé des accords avec les compagnies scandinaves Finnair et SAS ainsi qu'avec la compagnie du Golfe Saudi Airlines afin de fournir à bord de leurs avions un service internet à destination des passages. "Il s'agit d'un axe de développement stratégique pour le groupe car nous voyons émerger une demande nouvelle en Europe et nous sommes d'ores et déjà parfaitement positionnés avec notre satellite KA-SAT", a ajouté M. Belmer. A moyen terme, le groupe européen espère pouvoir proposer le même type d'offre à destination d'autres moyens de transports, à commencer par le train et, dans quelques années, la voiture connectée. "La connectivité par satellite commence par les avions, ça devrait atteindre le train mais pour l'heure c'est encore uniquement au stade des discussions dans certains pays. Nous pensons que le satellite va finir par s'imposer également dans les trains", a assuré le directeur général d'Eutelsat.