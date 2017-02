Le fabricant japonais de fibres textiles, plastiques et matériaux composites Toray Industries a enregistré un bénéfice net stable sur un an pour les neuf premiers mois de 2016/17 en dépit d'un chiffre d'affaires qui a reculé. Durant la période d'avril à décembre 2016, Toray, qui est important fournisseur de la marque d'habillement Uniqlo pour les lignes de tenues en tissu technique, a dégagé un gain net de 76,87 milliards de yens (630 millions d'euros), en légère progression de 0,9%. Son gain d'exploitation a en revanche cédé 3,3% à 114,2 milliards de yens, sur fond de repli de 5,6% de ses ventes à 1.492 milliards de yens, en raison principalement d'une demande affaiblie de matière pour les vêtements en Europe et en Chine. Si la hausse du yen a aussi joué dans le mauvais sens, la tendance a cependant été bonne sur les ventes de revêtements pour voitures et les produits d'hygiène (masques), sur les plastiques dans le secteur de l'automobile, les matériaux pour écrans de smartphones ou tablettes et batteries lithium-ion ainsi que les films d'emballage au Japon. Le groupe a par ailleurs indiqué avoir pâti d'ajustements de stocks en aval sur la chaîne de fourniture de matériaux composites aux avionneurs (particulièrement Boeing), ainsi que d'une moindre demande de fibres de carbone pour les réservoirs de gaz naturel. Par conséquent, les recettes tirées des matériaux composites, qui ne représentent encore que moins de 10% du chiffre d'affaires total du groupe, ont reflué de 15,5% et les profits afférents de 22%, mais le groupe est confiant en l'avenir de cette filière dans laquelle il investit depuis quatre décennies, considérant qu'il s'agit d'un incident ponctuel pour un domaine dans lequel les besoins sont censés fortement augmenter au fil des années. Pour l'ensemble de l'exercice débuté le 1er avril 2016 et qui sera bouclé fin mars, Toray, qui avait précédemment révisé ses estimations, les a cette fois maintenues. Il escompte toujours un bénéfice net de 95 milliards de yens (+5,4%) et un gain d'exploitation de 155 milliards (+0,3%), sur un chiffre d'affaires qui devrait reculer de 2,1% à 2.060 milliards de yens. Après la publication de ces résultats, l'action Toray perdait 0,33% à 972,2 yens à la Bourse de Tokyo, un recul comparable à celui affiché alors par l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes.