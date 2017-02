L'A350 de Lufthansa fait son show

Lufthansa a réceptionné son premier A350 en décembre dernier mais la compagnie a attendu le 2 février pour le présenter, le temps que Lufthansa Technik s'occupe d'installer la cabine. Et c'est justement dans un hangar de la société de maintenance à Munich que le groupe a organisé une grande soirée pour célébrer l'arrivée de cet appareil, marquant l'introduction d'un troisième type d'avion en à peine plus d'un an (après l'A320neo en janvier et le CSeries en juillet chez Swiss) comme l'a souligné Carsten Spohr, son président et CEO. Deux mille (...)