Bombardier/OMC : le Canada rejette les allégations du Brésil

Le gouvernement canadien a rejeté mercredi les allégations du Brésil qui a porté plainte contre le Canada devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour "les subventions" versées au constructeur aéronautique Bombardier. "Les mesures de soutien à l'industrie aérospatiale, y compris à Bombardier, ont été développées en pleine connaissance des règles de l'OMC et sont conformes à ses obligations", a indiqué un porte-parolde du ministère du Commerce international dans un courriel à l'AFP. "Les partenariats public-privé sont la norme dans ce secteur. Nous sommes optimistes sur le fait que notre annonce respecte le droit international", a ajouté le porte-parole, Joseph Pickerill. Le Brésil a fait sa demande de consultations à l'OMC au lendemain de l'octroi par le gouvernement canadien d'une avance remboursable de 372,5 millions de dollars canadiens (264 millions d'euros) à Bombardier. Ces subventions "affectent d'une manière artificielle la compétitivité internationale du secteur, de manière incompatible avec les engagements pris par le Canada devant l'OMC", avait indiqué plus tôt mercredi le ministère brésilien des Relations extérieures. Le Brésilien Embraer, rival de Bombardier sur les marchés des avions régionaux et d'affaires, a lui aussi dénoncé les "subventions" qui "furent essentielles pour le développement et la poursuite du programme CSeries, aboutissant à ce que Bombardier vende ses avions à des prix artificiellement bas", selon son PDG Paulo Cesar Silva. "Embraer est face à une situation où on a le meilleur produit avec le CSeries" et ont des difficultés à concurrencer l'entreprise canadienne, a dit à l'AFP Simon Letendre, porte-parole de Bombardier. "Embraer reçoit elle-même différentes contributions du gouvernement brésilien sous différentes formes, que ce soit pour (...) l'avion d'affaires Legacy 500 ou encore pour des avions militaires, comme le KC 390", deux programmes pour lesquels l'entreprise a reçu plus de deux milliards de dollars, selon Bombardier. Après de multiples retards et le doublement des coûts de développement à plus de 5 milliards de dollars, Bombardier a effectué une première livraison de son avion commercial CS100 en juin l'an dernier, et de son premier CS300 en fin d'année. Fin 2015, le gouvernement du Québec avait injecté un milliard de dollars américains pour 49,5% d'une filiale dédiée au CSeries et avait sollicité le fédéral pour un montant équivalent.