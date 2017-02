Des Camcopter pour la marine australienne

L'industriel autrichien Schiebel annonce avoir signé un contrat avec la Royal Australian Navy pour la fabrication et la livraison d'un nombre non-dévoilé de drones hélicoptères S-100 Camcopter. L'accord, entériné en décembre dernier, prévoit également le soutien associé pour trois ans.



Le drone VTOL (vertical take off and landing) S-100 affiche un poids maximal au décollage de 200kg, pour un rayon d'action allant de 80 à 180km et une vitesse maximale de 230km/h. Ce drone tactique est destiné aux missions ISR et de surveillance maritime.