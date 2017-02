Boeing étend ses services aux nacelles et aux surfaces de contrôle

Boeing a ouvert le salon MRO Middle East le 8 février avec l'annonce de la mise en place d'un nouveau programme concernant la MRO des équipements de nacelles et des surfaces de contrôle de vol. L'avionneur américain a saisi l'opportunité pour présenter ce service et pour rappeler la place du Moyen-Orient dans ses activités et ses projets dans la région.



Le nouveau programme sur les nacelles et les surfaces de contrôle permettra aux compagnies clientes d'échanger des pièces qui ont besoin d'entretien au sein d'un pool certifié géré (...)