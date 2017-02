La RFID pour éviter d'oublier des outils

C'est une véritable « success story » que connaît l'entreprise Nexess. Elle met son expérience de l'Internet des objets (IoT pour Internet of Things) au service des industriels-producteurs, mais peut-être encore plus à celui des industriels de la MRO. On imagine bien les dégâts que pourrait causer un outil - tournevis, perceuse, visseuse ou autre clé dynamométrique - « oublié » dans un carter de moteur par exemple lors de la mise en route de celui-ci. Ce sont les FOD, les dommages engendrés par des objets étrangers et par extension (...)