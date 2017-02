Départ surprise de Marwan Lahoud, patron de la stratégie d'Airbus

Marwan Lahoud, directeur général délégué à l'international, à la stratégie et aux affaires publiques d'Airbus, quittera le groupe à la fin du mois de février, a annoncé l'avionneur européen mardi dans un communiqué. Ce départ inattendu du charismatique dirigeant d'Airbus intervient alors que le groupe est en pleine réorganisation avec la fusion à Toulouse de la branche d'aviation commerciale (Airbus SAS, 70% de l'activité) avec le groupe (Airbus Group SAS). Le nouvel ensemble porte le seul nom d'Airbus. M. Lahoud a choisi de quitter Airbus "compte tenu de la réorganisation du groupe", a indiqué à l'AFP un proche du dirigeant, sans donner d'autres précisions. La réorganisation a pour but d'éviter les "duplications" et de gagner en "agilité, dans un objectif de "simplification de la gouvernance" et d'"optimisation de l'efficacité", selon la société. Elle est assortie d'un plan de restructuration, qui entraînera la suppression de 1.164 postes en Europe. Le nom du successeur de M. Lahoud, âgé de 50 ans, qui a assumé différentes fonctions au sein du groupe pendant plus de 20 ans et siégeait depuis 10 ans à son comité exécutif, "fera l'objet d'une communication ultérieure", a précisé Airbus dans son communiqué. "Marwan a été un acteur de premier plan dans l'équipe de direction de notre entreprise depuis sa création en 2000. Pendant toutes ces années, il a largement contribué à la formation, à la stratégie et au développement international de notre entreprise", a déclaré le président d'Airbus, Tom Enders, cité dans le communiqué. Selon M. Enders qui lui a souhaité "beaucoup de succès pour l'avenir", M. Lahoud "a également joué un rôle clé dans l'intégration (réorganisation, ndlr) et dans la mise en place de notre gouvernance au cours des cinq dernières années". Evoquant les "multiples opérations majeures de fusions et acquisitions" opérées au sein du groupe, M. Lahoud, également cité dans le communiqué, a souligné pour sa part qu'"avec la nouvelle intégration, nous avons réalisé la toute dernière étape de la fusion d'Airbus". "Il est donc temps pour moi de me projeter dans de nouvelles perspectives et je souhaite relever d'autres défis", a-t-il ajouté. "Directeur fusions et acquisitions d'Aerospatiale Matra, il a joué un rôle clé dans la création d'EADS en 1999 et 2000 puis a contribué à l'intégration d'Airbus en 2001", a rappelé Airbus en ajoutant qu'il a "ensuite dirigé MBDA avec succès pendant cinq ans avant de prendre la direction du département Stratégie, marketing et fusions-acquisitions, récemment renommé international, stratégie et affaires publiques". M. Lahoud est également le président du Groupement des industrie françaises aéronautiques et spatiales (Gifas).