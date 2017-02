China Southern prend 5 Boeing 787-9 chez Air Lease

Air Lease a annoncé le 6 février que China Southern avait signé un contrat de leasing portant sur l'acquisition de cinq 787-9. Les appareils font partie de ceux acquis par le lessor auprès de Boeing et ne feront donc pas l'objet d'une nouvelle commande.



Trois appareils devraient être livrés en 2019, les livraisons débutant dès le premier trimestre, et les deux autres en 2020. Ils seront motorisés par GE.



ALC est déjà un fournisseur de China Southern, à qui il loue des A320, A321 et 737-800.



Quant à China Southern, le 787 lui est également déjà familier puisqu'elle en exploite dix exemplaires dans leur version -8.