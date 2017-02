WestJet: recul du bénéfice 4T à cause de la hausse du carburant

Le renchérissement du poste carburant a entraîné un recul marqué du bénéfice de la compagnie aérienne WestJet au dernier trimestre de l'exercice 2016, a rapporté mardi le transporteur canadien. Le bénéfice a été de 55 millions de dollars canadiens sur la période octobre à décembre l'an dernier, contre 63 millions pour la même période 2015. Ramené à une action, ce bénéfice est ressorti à 47 cents, six cents de mieux que les prévisions des analystes. Le poste carburant a augmenté de 15% sur les trois mois considérés, expliquant notamment le recul de 3,4 points de pourcentage de la rentabilité de la compagnie aérienne avec une marge d'exploitation de 8,4%. Les charges ont été de 3,7 milliards CAD, en hausse d'un peu plus de 200 millions, et le résultat d'exploitation annuel a baissé de 22% à 440 millions. Pour les 12 mois de l'exercice, le bénéfice s'est monté à 295 millions CAD, en baisse de 20% sur celui de 2015 pour un chiffre d'affaires de 4 milliards, en hausse de 2,3%, a indiqué WestJet dans un communiqué. Le taux de remplissage des avions a progressé de 80% à 81,8% pour l'ensemble de 2016 mais le chiffre d'affaires par passager et par mile parcouru a baissé 8%.