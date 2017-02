Latécoère: activité en hausse de 5,3% à 655,2 M EUR en 2016

L'équipementier aéronautique Latécoère, en pleine restructuration, a publié un chiffre d'affaires annuel en hausse de 5,3%, à 655,2 millions d'euros, ayant bénéficié d'un effet de change positif. A taux de change constant, l'activité ne progresse plus que de 0,3%, précise le groupe dans un communiqué, qui concède un "tassement" de l'activité. En cause: sa branche +Aérostructure+, en repli de 4,4% à taux de change constant, du fait de "la baisse des cadences de l'A330 initiée en septembre 2015 et du B787, suite à la volonté de Boeing de réduire ses en-cours", explique Latécoère. A cela s'ajoute une "baisse des cadences" qui s'est confirmée au dernier trimestre sur le programme de l'Airbus A380. En revanche, la branche "Systèmes d'Interconnexion" a nettement progressé de 10,1% à taux de change constant grâce à la montée en cadence du programme A350, qui va s'atténuer progressivement cette année, et à de nouveaux contrats. L'équipementier a par ailleurs poursuivi son plan de transformation, avec la cession en décembre de la branche Latécoère Services. Annoncé début juin, ce plan vise à "restaurer la compétitivité et la capacité d'investissement" à l'horizon 2020. Il conduira à la suppression nette de 156 postes sur ses sites de Tarbes et Toulouse dans le cadre d'un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), avait indiqué le groupe en novembre dernier. Par ailleurs, le groupe a confirmé son objectif de génération de trésorerie opérationnelle de 7% du chiffre d'affaires (environ 45 millions d'euros) pour 2016.