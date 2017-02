Ryanair maintient ses prévisions malgré une baisse de son bénéfice de 8% au 3e trimestre

Ryanair a connu un troisième trimestre un petit peu plus difficile que prévu. La low-cost irlandaise a indiqué le 6 février que le Brexit, la faiblesse de la livre et le contexte sécuritaire continuaient d'avoir un impact sur ses tarifs et sur ses résultats. Ryanair a ainsi enregistré une baisse de 8% de son résultat net à 95 millions d'euros.



Mais sa bonne santé est loin d'être en péril. Le chiffre d'affaires est resté stable, avec une légère augmentation de 1% à 1,34 milliard d'euros, malgré cette baisse de (...)