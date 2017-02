Qatar Airways lance le vol le plus long du monde

Qatar Airways a lancé dimanche le vol commercial le plus long du monde reliant Doha à Auckland, a annoncé une porte-parole de la compagnie. Le vol QR920 a quitté la capitale du Qatar à 05H02 locales (02H02 GMT) et doit atterrir à Auckland à 07H30 locales (18H30 GMT). Le Boeing 777 doit effectuer la liaison en 16 heures et 20 minutes, traverser dix fuseaux horaires, survoler cinq pays et parcourir une distance de 14.535 km avant d'atteindre la Nouvelle-Zélande. Au retour, le vol mettra 17 heures et 30 minutes en raison de vents contraires, selon le site internet de la compagnie. Ce sera la plus longue liaison aérienne en terme d'heures de vol, selon le site spécialisé flightradar24. Qatar Airways n'a pas précisé le nombre de membres d'équipage à bord, mais ce genre de vol requiert quatre pilotes et une quinzaine de stewards et de hôtesses. En mars 2016, Emirates avait lancé ce qui était considéré comme le vol le plus long du monde en reliant Dubaï à Auckland sur 14.200 km.