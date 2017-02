Blocage du décret Trump: Qatar Airways reprend le transport des passagers des 7 pays

La compagnie Qatar Airways a annoncé samedi, après le blocage par un juge fédéral américain du décret anti-immigration de Donald Trump, qu'elle transporterait vers les Etats-Unis les ressortissants de sept pays interdits ces derniers jours d'entrée aux Etats-Unis. Le site de Qatar Airways indique que la compagnie va se conformer aux nouvelles directives, du moment que les passagers possèdent un visa en règle. "Les ressortissants des sept pays (Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen), ainsi que tous les réfugiés en possession d'un visa en règle ou d'une résidence permanente (carte verte) seront autorisés à se rendre aux Etats-Unis", indique le communiqué. Cette décision a été prise après le blocage vendredi par le juge fédéral de Seattle du décret du président américain interdisant l'entrée des Etats-Unis aux ressortissants des sept pays à majorité musulmane, ainsi qu'à tous les réfugiés. De nombreux ressortissants de ces sept pays ont été retenus ces derniers jours dans les aéroports américains à leur arrivée ou empêchés d'embarquer au départ d'autres pays, suscitant de vives protestations internationales et la condamnation des organisations de défense des droits de l'Homme. Qatar Airways qui dessert au moins 15 villes américaines dont New York, Atlanta et Chicago, s'était dans un premier temps conformé à l'interdiction.