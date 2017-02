Un projet d'accord a été soumis aux syndicats de pilotes d'Air France

La direction d'Air France a soumis vendredi un projet d'accord aux syndicats de pilotes concernant la future compagnie à coûts réduits du groupe, mais les discussions se poursuivront la semaine prochaine, a-t-on appris de source syndicale. "Un accord est sur la table", a indiqué à l'AFP Grégoire Aplincourt, président du deuxième syndicat de pilotes à Air France, le Spaf (21% des voix). Selon lui, le texte "a vocation à être étudié ce week-end" par les organisations professionnelles et "les discussions reprendront lundi". Sollicitée, la direction d'Air France n'a pas fait de commentaire. Le sort de la nouvelle compagnie est entre les mains du SNPL, syndicat majoritaire (65% des voix), qui consultera l'ensemble des pilotes avant de rendre son avis. Lancées officiellement début décembre, les négociations se sont concentrées sur les conditions de création d'une compagnie à coûts réduits qui exploiterait principalement depuis Roissy des lignes d'Air France déficitaires sur moyen et long-courriers. En présentant ce projet début novembre dans le cadre du plan stratégique "Trust Together" (la confiance ensemble), le PDG d'Air France-KLM Jean-Marc Janaillac avait indiqué vouloir employer des pilotes d'Air France volontaires, avec des règles d'utilisation "adaptées". Les syndicats ont poussé pour que les pilotes d'Air France et ceux de la nouvelle compagnie soient régis par les mêmes règles de travail, quitte à ce que les premiers fassent des efforts en matière de productivité. Le projet suscite par ailleurs une forte opposition de la part des syndicats représentant les hôtesses et stewards d'Air France, le personnel de cabine devant être recruté en externe.