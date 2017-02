Les Caracal quittent Barkhane

L'armée de l'air n'a actuellement plus d'hélicoptères déployés dans le cadre de l'opération Barkhane. Selon nos informations, les deux Caracal de l'EH 1/67 « Pyrénées » engagés dans la bande sahélo-saharienne ont été rapatriés en métropole fin 2016.



Ce retour des Caracal marque la fin de dix années d'engagement continu pour les H225M de l'armée de l'air, depuis leur mise en service opérationnel en 2006 et un premier engagement dans l'opération Baliste au Liban dans la foulée. « Depuis la fin de notre participation à la Task Force Sabre, le Pyrénées est en phase de régénération », nous explique-t-on.



L'entraînement et la transmission des savoir-faire des équipages qualifiés, qui vont de la RESCo (recherche et sauvetage au combat) aux opérations spéciales, avec une capacité de ravitaillement en vol, sont à présent « une priorité » pour l'escadron, qui n'a, à l'heure actuelle, pas de nouveaux engagements opérationnels sur son planning.



Les Caracal, jusqu'à quatre hélicoptères selon les périodes, ont été engagés en juin 2014 dans la BSS, aussi bien pour des missions d'appui-feu, d'aérotransport que d'évacuations sanitaires et de récupération de personnel en milieu hostile.